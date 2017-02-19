

عقدت لجنة المناقصات اجتماعاً صباح اليوم بمديرية المكلا برئاسة الدكتور / عبدالباقي الحوثري مدير عام المديرية لفتح مظاريف المناقصات العامة بتأثيث وتجهيز مدارس المكلا ومبنى ومكاتب السلطة المحلية بالمديرية . وقد افتتحت المظاريف المتقدمة من قبل لجنة المناقصات بالمديرية و بحضور المقاولين المتقدمين للمناقصات ،وتأتي المناقصة رقم 1 لعام 2017م والخاصة بشأن تأثيث وتجهيز مدارس المكلا بكلفة اجماليه 177 مليون ريال يمني ، وتعد هذه المناقصة الاولى بهذه الكلفة لتجهيز مدارس المكلا وتوفير كافة متطلبات التأثيث والملحقات .

كما اطلعت اللجنة على فتح المظاريف للمناقصة العامة رقم 2 لعام 2017م والخاصة باستكمال تأثيث مبنى الادارة المحلية لمديرية المكلا والمكاتب التابعة لها والتي تحتاج لإعادة تأثيث بمبلغ وقدرة 39 مليون ريال يمني بحضور الموردين بنشاط اعمال التأثيث المتقدمين للمناقصة بتمويل محلي من قبل السلطة المحلية بالمحافظة .







