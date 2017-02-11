

في اطار الاهتمام الخاص الذي توليه السلطة المحلية بمديرية شبام حضرموت بالجانب الصحي ترأس الاستاذ/فرج ناجي بن طالب مدير عام مديرية شبام حضرموت رئس المجلس المحلي اجتماعا ضم قيادات مكتبي الصحة والسكان دكتور /صالح يزيد بن حيدره والدكتور/ ضياء ياسين مدير مستشفى شبام والاخ/يحي بن غانم المدير الفني بالمستشفى.

متمنين ان يكون عام 2017م عام للصحة بمديرية شبام حضرموت من خلال رفع التثقيف الصحي والتوعوي لدى فئات المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية, من جانبه اشاد المدير العام بن طالب بجهود تلك المكاتب في ذلك الجانب الهام المرتبط بحياة المواطن داعيا الجميع الى العمل بروح الفريق الواحد والتنسبق للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية الى اﻻفضل.

وفي ختام الاجتماع اتخذت عدد من القرارات والتوصيات التي ستسهم في النهوض بمستوى العمل في الجانب الصحي بالمديرية حضر الاجتماع الاخ /لبيب بن فاضل مدير المالية بمديرية شبام.





وفي الاجتماع تم مناقشة الوضع الصحي بالمديرية والحفاظ عاى المستوى المشرف الذي وصل اليه في المديرية والارتقاء به الى الافضل من خلال اعداد الخطط والدراسات خدمة للمواطن حيث استمع المدير العام من مدير الصحة والمستشفى الى شرحا مفصلا عن ماشهده الوضع الصحي بالمديرية, ومدى التعاون بين مكتبي الصحة والمستشفى والهادف الى تحسين مستوى الخدمات الصحية بالمديرية.متمنين ان يكون عام 2017م عام للصحة بمديرية شبام حضرموت من خلال رفع التثقيف الصحي والتوعوي لدى فئات المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية, من جانبه اشاد المدير العام بن طالب بجهود تلك المكاتب في ذلك الجانب الهام المرتبط بحياة المواطن داعيا الجميع الى العمل بروح الفريق الواحد والتنسبق للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية الى اﻻفضل.وفي ختام الاجتماع اتخذت عدد من القرارات والتوصيات التي ستسهم في النهوض بمستوى العمل في الجانب الصحي بالمديرية حضر الاجتماع الاخ /لبيب بن فاضل مدير المالية بمديرية شبام.



