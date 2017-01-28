

أختتمت 27 امرأة من مدينة شبام وضواحيها يوم امس الدورة التدريبية في مجال الجوانب الشرعية والصحية من احكام تغسيل وتكفين الموتى من النساء بمدينة شبام محافظة حضرموت الوادي والصحراء التي ت أقامتها مبادرة إنجاز شباب بسيئون ونفذها مركز تأهيل المرأة الخيري بشبام بتمويل ورعاية مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية / حضرموت – تريم .

وفي حفل اختتام الدورة أشاد كل من الاخوين أمين عام جمعية حضرموت للتنمية الاجتماعية بشبام / عوض عمر حسان و مسئول العلاقات العامة بمبادرة إنجاز شباب بمنطقة القرن بمدينة سيئون الاخ / صبري بارمادة بمستوى الانضباط من قبل المشاركات خلال الدورة الذي عكس مدى استيعابهن من خلال التطبيق العملي على المجسمات اثناء الدورة التي عكسته مدربة الدورة في تقاريرها وناشد الأخوين على اهمية تطبيق كل تلقينه من مفاهيم ومعارف حول احكام وكيفية تغسيل وتكفين الأموات من النساء وحفظ كرامة الميت وأخلاقيات مهنة تغسيل الاموات في الواقع العملي ليكن عونا في هذا المجال لأهلهن ومجتمعهن مقدمين شكرهم لمؤسسة الضمير الخيرية ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الشيخ ابوبكر هدار احمد الهدار على دعمه وتمويله لهذه الدورة والعديد من الانشطة المجتمعية موصلا لمدربة الدورة على الجهود التي بذلتها في إيصال المعلومة النظرية والتطبيقية خلال ايام الدورة .

وعقب كلمات الاختتام كرمت مبادرة إنجاز شباب كل من مؤسسة الضمير الخيرية ومركز تأهيل المرأة الخيري بشبام وجمعية حضرموت للتنمية الاجتماعية ومدربة الدورة بشهادات شكر وتقدير على نجاح الدورة من قبل أمين عام مبادرة إنجاز شباب / محمد عارف بايعشوت وعدد من قيادات المبادرة.





وتلقت المشاركات في الدورة على مدى خمسة أيام من 21 – 25 يناير 2017م من قبل مدربة الدورة الأخت / أفراح سالم جابر/ على عدد من المفاهيم الشرعية وعلى السنة النبوية في غسل وتكفين الميت ابتداء من مرحلة التجهيز للمتوفاة وما يجب فعله وكيفية التغسيل ثم مرحلة كيفية التكفين نظريا مع التطبيق العملي وحفظ كرامة الميت وأخلاقيات مهنة تغسيل الاموات وتشجيع وتحفيز النساء في مهنة تغسيل الاموات التي أقيمت بقاعة الإمام الشافعي للتدريب والتأهيل بالمركز.وفي حفل اختتام الدورة أشاد كل من الاخوين أمين عام جمعية حضرموت للتنمية الاجتماعية بشبام / عوض عمر حسان و مسئول العلاقات العامة بمبادرة إنجاز شباب بمنطقة القرن بمدينة سيئون الاخ / صبري بارمادة بمستوى الانضباط من قبل المشاركات خلال الدورة الذي عكس مدى استيعابهن من خلال التطبيق العملي على المجسمات اثناء الدورة التي عكسته مدربة الدورة في تقاريرها وناشد الأخوين على اهمية تطبيق كل تلقينه من مفاهيم ومعارف حول احكام وكيفية تغسيل وتكفين الأموات من النساء وحفظ كرامة الميت وأخلاقيات مهنة تغسيل الاموات في الواقع العملي ليكن عونا في هذا المجال لأهلهن ومجتمعهن مقدمين شكرهم لمؤسسة الضمير الخيرية ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الشيخ ابوبكر هدار احمد الهدار على دعمه وتمويله لهذه الدورة والعديد من الانشطة المجتمعية موصلا لمدربة الدورة على الجهود التي بذلتها في إيصال المعلومة النظرية والتطبيقية خلال ايام الدورة .وعقب كلمات الاختتام كرمت مبادرة إنجاز شباب كل من مؤسسة الضمير الخيرية ومركز تأهيل المرأة الخيري بشبام وجمعية حضرموت للتنمية الاجتماعية ومدربة الدورة بشهادات شكر وتقدير على نجاح الدورة من قبل أمين عام مبادرة إنجاز شباب / محمد عارف بايعشوت وعدد من قيادات المبادرة.



