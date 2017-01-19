

ناقش اجتماع عقد اليوم بالمكلا برئاسة محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك مع قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء السبل الكفيلة بتعزيز مستوى القضايا الخدمية والتنموية والأمنية لمديريات الوادي والصحراء . وشدد الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري والوكلاء المساعدون هشام السعيدي وسالم بن شرمان وعبدالهادي التميمي على ضرورة مواصلة الجهود من قبل السلطات المحلية للارتقاء بمستوى الأداء الإداري و الخدمي في كافة في المديريات من خلال الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات المتاحة وتسخيرها لمصلحة تعزيز خدمة المواطنين و تقديم الخدمات الأساسية وتطبيع الحياة العامة بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية و الخدمية التنموية .

وأكد الاجتماع بحسب مانشره مكتب المحافظ على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز مستوى الأداء للأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة ومعالجة كافة أوجه القصور والخلل بعيداً عن السلوكيات الخاطئة وتوطيد العلاقة المشتركة بين أجهزة القضاء والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية ومختلف المكونات المجتمعية والمواطنين من أجل سرعة معالجة كافة القضايا وتعزيز الجهود المبذولة في استتباب الأمن ومكافحة الإرهاب والمخدرات.

وفي الاجتماع أكد محافظ حضرموت على أهمية توحيد الصف والعمل بروح الفريق من أجل خدمة المواطنين وتعزيز اللحمة والتصدي لكل المحاولات "المشبوهة واليائسة" التي تحاول النيل من الانجازات والانتصارات التي تحققت حضرموت من خلال خلق الاشاعات المفتعلة والكاذبة لشق الصف وبث الفوضى والفتنة بين قيادة المحافظة وأبنائها من أجل مصالح حزبية ومكايدات سياسية ضيقة تهدف إلى عودة فرض الوصاية عليها للعبث بمقدراتها ونهب ثرواتها التي لن نسمح لأي كان بتجاوز الخطوط الحمر التي تتجلى بوضوح في الوحدة الجغرافية والادارية والمجتمعية والنسيج الاجتماعي لحضرموت الذي لا يمكن ان يفرقها رأي أو اتجاه أو حزب مهما كان .

وقال إن السلطة في حضرموت هي تحت مظلة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وهي تستمد قوتها من هذا القائد وطالما وأنه يمتلك الشرعية الدستورية والقانونية" موضحًا أن حضرموت مجتمع وسلطة هي سند للشرعية وداعمه لها.

وأشار بن بريك إلى أن قضايا المواطنين في مديريات الوادي والصحراء تحتل أهمية كبيرة في أجندة قيادة السلطة المحلية لتلبية استحقاقاتها وما تحتاجه من متطلبات ومشاريع خدمية وتنموية في كافة المجالات وإن الفترة القادمة ستكون مليئة بالكثير من الانجازات .

مشدداً على أهمية العمل المؤسسي وفقاً للأنظمة والقوانين بعيداً عن الإجراءات التعسفية والعشوائية في المرافق الخدمية والمراكز الأمنية وتنقية الأجواء الفاسدة وضرورة توحيد جهود الأجهزة العسكرية والأمنية في محاربة الإرهاب والتطرف وتنفيذ العمليات الاستباقية ضد كل العناصر الإجرامية ومكافحة الجريمة قبل حدوثها واستتباب الأمن في كل ربوع وادي حضرموت والصحراء .

وأضاف محافظ حضرموت إن مؤتمر حضرموت الجامع هو الحصن المنيع للحفاظ على الاستقرار وضمان حقوق حضرموت المشروعة لتنعم بثرواتها والحفاظ على منجزاتها في ظل الصراعات والانقسامات محلياً وإقليميا لتأمين مستقبل الأجيال اللاحقة .

معتبراً أن المؤتمر الحضرمي الجامع لا يستهدف أحد بل يأتي لتحقيق مطالب حضرموت المشروعة والعادلة وإيصال صوتها إلى الداخل والخارج بعيداً عن الأجندة الحزبية والولاءات الضيقة وإيجاد ميثاق شرف حضرمي يجمع عليه.

من جانبهم ثمن وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري والوكلاء المساعدين الجهود المبذولة من قبل المحافظ وتفهمه لأوضاع مديريات الوادي والصحراء وتوجيهات لمعالجة الاختلالات الأمنية وتلبية الاحتياجات الخدمية العاجلة والملحة والتي باتت تشكل كابوس يؤرق المواطنين.

مشيرين إلى أن قيادة السلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء جزء لا يتجزأ من التسلسل الإداري للمحافظة بقيادة المحافظ اللواء بن بريك وتعمل بكل ما تستطيع من إمكانيات لتنفيذ كافة التوجيهات وترجمتها على أرض الواقع برغم ما يواجهها من بعض المعوقات وما تفتعله عدد من المطابخ الاعلامية التابعة للقوى الحاقدة على حضرموت من بث للإشاعات لمحاولة شق الصف وإظهار إن هناك خلافات بين قيادة المحافظة والسلطة المحلية بالوادي .







