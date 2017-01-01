

تباحث محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب حول الصعوبات التي تواجه المحافظة والحلول الكفيلة بمعالجتها.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمنزله مساء اليوم كرس لمناقشة جملة من الأزمات المختلفة التي تعاني منها المحافظة في جوانب توفير المشتقات النفطية وانقطاعات التيار الكهرباء ونقص السيولة المالية ومقترحات الحلول التي تضمن التخفيف منها والقضاء عليها مستقبلا.



واطلع المحافظ البحسني الأعضاء على وضع المحافظة الحالي والإجراءات العلاجية التي اتخذتها السلطة المحلية، داعيا خلال اللقاء الأعضاء لأن يكون لهم دوراً بارزاً في مساعدتها والتخفيف من وطأتها على المواطنين، ولافتا إلى أن حضرموت تحتاج لجهود جميع أبنائها وتضامنهم الكامل معها كلا في موقعه وبالقدر الذي يستطيعه، ومؤكدا على ضرورة أن تكون هناك لقاءات دورية بشكل مستمر حتى تتجاوز حضرموت الأزمات التي تمر بها.



من جانبهم أكد أعضاء مجلسي الشورى والنواب على استعدادهم للإسهام في حلحلة الكثير من الصعوبات التي تواجه المحافظة من خلال وضع مقترحات من شأنها أن تساهم في مساعدة السلطة المحلية وتجاوز الصعوبات التي تمر بها خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها حضرموت والتي أفرزتها الحرب والأزمات المختلفة التي يشهدها الوطن.







