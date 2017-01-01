

اجتمع الاخ عقيد /صالح حسن العمقي مديرامن مديريه الريده وقصيعر بضباط وصف وافراد وقاده المراكز والبحث الجنائي بالمديريه.

وخلال هذا الاجتماع حث الاخ المدير الكل علئ العمل بااخلاص وتفاني ويقظه من اجل خلق الهدو والسكينه للمجتمع والحفاظ علئ امن واستقرار المديريه ووجه الجميع بان يكون عند قدر المسؤليه المناطه اليهم والقيام بعملهم علئ اكمل وجه واحترام المواطنين وخدمتهم والبث في بلاغاتهم اول بااول وضبط المخالفين والمخالفين للقانون واحالتهم لنيابه كما الزم الجميع بعمل الدوريات الليليه المتحركه والراجله من المساء الئ الصباح للحفاظ علئ راحه المواطن وامن المنطقه وضبط المجرمين والخارجين عن القانون وافاد بانه علئ الجندي او

الضابط احترام المواطن مقابل الاحترام الذي يلقيه من المواطن .



وافاد المدير بانه في سياق ترتيب البيت الامني بالمديريه من خلال توفير بدلات عسكريه للافراد والاسلحه وكذا المتابعه للبدا في بناء مركز قصيعر واعاده ترميم اداره قياده الامن من

خلاله متابعته التئ يقوم بها بالمحافظه سوئ مع الاخ المحافظ حفظه الله ومدير عام امن المحافظه وافاد بانه يسعئ لتحسين دور الامن للافضل باذن الله وانه علئ الجميع الضبط والربط العسكري

ومن لايلتزم ليس له مكان باامن المديريه في ظل توفير كل متطلباتهم سوئ الامكانيات او الغذاءت وان شاء الله نكون عند حسن ظن المواطن باالامن فينا وافاد ان همه هو اجاد الامن والامان

والاستقرار بالمديريه وتطوير مستوئ الامن للافضل باذن الله



