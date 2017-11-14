

تم صباح أمس الثلاثاء 2017/11/14 عملية الإستلام والتسليم بين المدير العام الخلف /صلاح حسين باحكم واللجنة القانونية المكلفة من قبل محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن /فرج سالمين البحسني المكونة من الإخوة مصطفى شيبان بن إسحاق مدير عام ديوان المحافظة والأخ محسن محمد الشاؤوش مندوب مكتب وزارة المالية بالمحافظة والأخ عادل عبدالله بن إسحاق مندوب مكتب وزارة الشؤون القانونية بالمحافظة وقد عملت اللجنة محضر الإستلام والتسليم بين المدير العام الخلف واللجنة المكلفة من قبل محافظ المحافظة وذلك لعدم حضور المدير العام السلف الأخ /طلال منصور المشجري بسبب عدم التزامه بعملية الإستلام والتسليم.

حضر عملية الاستلام والتسليم الإخوة محمد عبدالله باماتع الأمين العام للمجلس المحلي للمديرية والعقيد /علي سالم بادبيان مدير أمن المديرية ومحمد سالم بالماح نائب مدير الأمن مدير البحث الجنائي بالمديرية.



