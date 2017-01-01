

في سياق المتابعات المستمرة لسير العملية التربوية والتعليمية بعموم مدارس مديريات حضرموت الساحل تفقّد الأخ جمال سالم عبدون مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت سير الدراسة في ثانوية الملاح باطايع ومدرسة بدر أحمد الكسادي للتعليم الأساسي بمدينة الحامي بمديرية الشحر.

وخلال الجولة التفقدية بعدد من الصفوف الدراسية بمعية الأخ وليد عوض صيّاد مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية أكد عبدون على ضرورة الاستفادة من أجواء الاستقرار الذي ينعم به القطاع التربوي والتعليمي بمدارس المحافظة والعمل على تنفيذ خطط المدرسية للمقررات الدراسية وإجراء الاختبارات الشهرية وفقاً وآليات ولوائح الاختبارات النهائية للشهادتين الأساسية والثانوية لتعويد التلاميذ والطلاب على الأجواء الاختبارية النهائية والاعتماد على انفسهم وتحقيق نتائج مشرفة في كل مراحلهم الدراسية، مشيراً في ختام الزيارة إلى اعتماد مشروع صالة كبرى للنشاطات اللاصفية واستكمال مشروع ملعب الكرة الطائرة بالثانوية إضافة إلى صالة نشاط بمدرسة الكسادي وتوفير بعض الاحتياجات والمستلزمات الضرورية، وفي السياق ذاته أضاف عبدون إلى جملة من المشاريع التي سيدشن العمل بها خلال الأيام القادمة بدعم وتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة في مديرية الديس الشرقية تتمحور في أضافة سنة صفوف دراسية في كل من ثانويتي الصديق للبنين والبنات وبناء صالة أنشطة كبرى للمديرية وترميم المبنى المدرسي القديم بمنطقة ثوبان ومعالجة أضرار مبنى المدرسة الآخر بالمنطقة وثلاثة صفوف دراسية بروضة 30 نوفمبر بالمديرية التي شهدت حفل تكريم لمربيات الروضة اللواتي استهدفن في دورة تدريبية حول صياغة الأهداف السلوكية لإعداد المربية تربوياً وإرشادياً للفترة من الرابع وحتى التاسع من نوفمبر الجاري أكد فيه عبدون بحضور الأخ عثمان صالح باخوار مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية على أهمية إجراء مثل هذه الدورات للمربيات والكادر التربوي والتعليمي بالرياض سعياً للارتقاء بالأداء وتطوير الأساليب التعليمية وتطبيق المنهج الموحد للرياض على مستوى المحافظة، وقد ألقت الأخت عبير برقة في الحفل كلمة المكرمات شكرت من خلالها قيادة التربية والتعليم بالمحافظة لاهتمامها بعملية التأهيل والتدريب مؤكداً على استفادتهن من أدبيات الدورة والعمل على تطبيقها على واقعهن اليومي، وتخلل الحفل فقرة ترحيبية لزهرات الروضة.



وفي مديرية الريدة وقصيعر تفقد عبدون سير الدراسة مدرستي معبر للبنين والبنات ووجه باعتماد قاعة للنشاط وإنشاء مكتبين للمعلمين والمعلمات بالمدرستين إضافة إلى ستة صفوف دراسية بثانوية قصيعر للبنات وسنة أخرى لمدرسة خولة بالريدة وثلاثة صفوف بروضة الأمل ومستلزماتها التعليمية وقاعة نشاطات كبرى بثانوية الفقيد عوض سعد السقطري إضافة إلى توفير بعض المستلزمات والاحتياجات لمدرسة اليرموك للتعليم الأساسي بمنطقة حضاتهم ولغيرها من المدارس بالمديرية وفي ختام الجولة التفقدية بالمديرية التي رافقه فيها الأخ عبدالباسط عبدالله باحميد مدير إدارة التربية والتعليم التقى عبدون قيادات العمل التربوي والتعليمي بمديرية الريدة وقصيعر وأكد في كلمته التوجيهية إلى تفعيل دور الأقسام المختصة المختلفة ومتابعة سير الأداء بالمدارس والحرص على تذليل الصعوبات وحل المشكلات والإشراف التوجيهي والإرشادي والفني للإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات والالتزام باللوائح والمعايير عند إجراء الاختبارات الشهرية والفصيلة والنهائية بالمدارس مؤكداً في ختام كلمته إلى أن جميع هذه المشاريع والدعم الذي يقدّم يأتي ضمن ما تقدمة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت - قائد المنطقة العسكرية الثانية الذي يحرص على تحسين البيئة المدرسية لمدارس المحافظة واستقرار العملية التربوية والتعليمية بالمديريات كافة.





