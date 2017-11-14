

في اطار اهتمام السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير للاطلاع على نشاط المرافق الخدمية وتفعيل دورها في خدمة المواطنين ، قام صباح امس الثلاثاء 14-11-2017م الدكتور عدنان محمد حمران المدير العام للمديرية بزيارة تفقدية لمكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية.



التقى خلالها بالأخ المحامي محمد علي الخلاقي مدير مكتب الأشغال بالمديرية حيث تم استعراض مجمل نشاط المكتب الذي يقوم به من خدمات للمواطنين من ناحيته اكد المدير العام للمديرية إلى بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى رفع مستوى الاداء في هذا المرفق الحيوي والعمل على تفعيل دور الادارات بالمكتب والعمل على تحصيل الايرادات وتوريدها اضافة إلى تنظيم حملات رش ومحاربة البعوض والقيام بحملات تفتيش على المحلات التجارية وغيرها اضافة إلى صيانة مستمرة لانارة الشوارع وصيانة الطرق بالتنسيق مع مكتب الاشغال بالمحافظة والمتابعة لانجاز طرق النقعة كثيبة التي زف المدير العام للمديرية استعداد المحافظ لاستكمال هذا الطريق الحيوي .



كما استمع المدير العام إلى ملاحظات وشكاوي الاخوة رؤساء الأقسام والادارات بمكتب الاشغال مبدياً استعداده لتذليل كل الصعوبات التي تعترض سير العمل , كما قام المدير العام للمديرية ومعه مدير مكتب الأشغال بجولة تفقدية إلى سوق الأسماك القديم والجديد متطلع على مشاكل الباعة وحاثاً على الالتزام بالنظافة وغيرها.



على صعيد متصل التقى المدير العام للمديرية بالمستثمر الشيخ عبدالباري بن الشيبة وحسن بن الشيبة مالك محطة بن الشيبة للمحروقات وتطرق اللقاء إلى الالتزام والعمل على تنفيذ مجرى السيول المحادية بالمحطة وسرعة افتتاح المحطة لما لها من اهمية في تزويد ابناء المديرية من وقود ومرتادي الطريق الدولي كما ابدى المستثمر بن الشيبة امكانية افتتاح محطة جديدة لتعبئة الغاز المنزلي نظراً لطلب السوق وخدمة لأبناء المديرية.





