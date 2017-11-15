

شهد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم تخريج الدفعة الثانية من خريجي معسكر الغبر التنشيطية بمديرية بروم ميفع (لواء الشهيد اللواء الركن عمر سالم بارشيد). وتحدث محافظ حضرموت بكلمة لفت في مستلها إلى أن منطقة الغبر التي يقع عليها المعسكر تعد موقعا من مواقع الشرف والبطولة وقد تصدى أفراده في مرات كثيرة للعناصر الإرهابية بفضل يقظتهم واستبسالهم, وأن قيادة وأفراد المعسكر يعدون من اوائل من نالوا شرف تثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار في بوابة حضرموت الغربية.

واشار المحافظ إلى أن تخريج هذه الدفعة دليل على اهتمام القيادة برفع الجاهزية وتأهيل وتطوير الجنود, مشدداً على الانضباط العسكري الذي يعد أساس النجاح في أي مهمة عسكرية, وهو الكفيل بالقضاء على آمال الأعداء اللذين ينزعجون من النجاحات العسكرية وأمنية تتحقق على الأرض.

وحث محافظ حضرموت قيادة وأفراد المعسكر على إنشاء علاقات جيدة مع المواطنين القاطنين بالقرب من المعسكر, وعلى الالتزام بالحضور ورفع الجاهزية إلى الدرجة القصوى والتكثيف من التدريب, منوهاً إلى أن هناك دورات ترفيعيه سيشهدها المعسكر وأن أي وحدة ناجحة سوف توفر لها إمكانيات أكبر وسيكافئ قادتها وأفرادها.

وشهد حفل التخرج تقديم عرض عسكري شاركت فيه سرايا من المتدربين استعرضوا خلاله مهاراتهم وعكسوا ماتم التدرب عليه خلال الدورة.

حضر الحفل قائد المعسكر عميد ركن عبدالدائم محمد صالح الشعيبي وعدد من الضباط وصف الضباط والمساعدين.







