حيث أفتتح الإجتماع بالترحيب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة
..ثم تم التطرق إلى جدول الاعمال الذي تضمن المحضر السابق بالإضافة إلى
تقريرين لمكتب الضرائب ومكتب السياحة .
وبعد أن تمت المصادقة على جدول
اعمال الدورة ..تم استعراض المحضر السابق والمصادقة علية ليفتح المجال
بعدها للحضور لمناقشة التقريرين وابداء الملاحظات عليهما .
وبعد مناقشة
مستفيضة من قبل الحضور والرد على الملاحظات من قبل مدراء الماكتب المعنية
تم إقرارهما والمصادقة عليهما مع الملاحظات المطروحة من قبل الحاضرين .
حيث
تم إنهاء الاجتماع في الساعة الحادية عشر والنصف تقريبا.
حضر الإجتماع الإجتماع الاخ/ خالد عمر باجندوح رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي والاخ/ فرج صالح بن طالب رئيس لجنة الخدمات بالمجلس .