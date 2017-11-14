

عقد المكتب التنفيذي بمديرية شبام صباح يوم أمس الثلاثاء 14/11/2017دورته الإعتيادية السادسة لعام 2017 برئاسة الاخ/ فهمي محسن بن يماني الامين العام للمجلس المحلي نائب رئيس المجلس والقائم بأعمال مدير عام مديرية شبام حالياً ..



حيث أفتتح الإجتماع بالترحيب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة ..ثم تم التطرق إلى جدول الاعمال الذي تضمن المحضر السابق بالإضافة إلى تقريرين لمكتب الضرائب ومكتب السياحة .

وبعد أن تمت المصادقة على جدول اعمال الدورة ..تم استعراض المحضر السابق والمصادقة علية ليفتح المجال بعدها للحضور لمناقشة التقريرين وابداء الملاحظات عليهما .

وبعد مناقشة مستفيضة من قبل الحضور والرد على الملاحظات من قبل مدراء الماكتب المعنية تم إقرارهما والمصادقة عليهما مع الملاحظات المطروحة من قبل الحاضرين .

حيث تم إنهاء الاجتماع في الساعة الحادية عشر والنصف تقريبا.

حضر الإجتماع الإجتماع الاخ/ خالد عمر باجندوح رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي والاخ/ فرج صالح بن طالب رئيس لجنة الخدمات بالمجلس .





