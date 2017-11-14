

أطلع محافظة محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على سير المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها بمديرية الديس الشرقية. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مدير عام المديرية عبدالله التميمي بمكتبه صباح اليوم أطلعه فيه على التقرير المالي للفصل الثالث للعالم الجاري 2017م, والمشاريع الجاري تنفيذها في المديرية كمشروعي سوق الخضار ورصف الشوارع الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروعي بناء خزان مياه وتمديد شبكة مياه بطول 3 كيلو بتنفيذ من الأشغال العامة والطرق, وكذا مستوى الانجاز في مشروع محطة الكهرباء بالمديرية.



