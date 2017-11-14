ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمكتبه بديوان المحافظة مع مدير عام مديرية غيل بن يمين صالح مولى الدويلة الوضع الأمني والخدمي في المديرية.

واكد المحافظ البحسني خلال اللقاء على اهتمام السلطة المحلية بتحسين وضع الخدمات والأمن في المديرية التي حرمت منها لسنوات مضت، مشيدا بدور أبناء المنطقة في عملية تحرير ساحل حضرموت وتامين الشركات النفطية والحفاظ على الممتلكات العامة.

واطلع المحافظ البحسني على الوضع الصحي والتعليمي في المديرية موجها بسرعة حل مشكلة النقص الحاد في الكادر الوظيفي وتسوية أوضاع المتعاقدين وتحسين الإيرادات في المديرية واعتماد الإيرادات الخاصة بصندوق النظافة المحصلة مع فواتير الكهرباء.

من جانبه ثمن صالح مولى الدويلة اهتمام المحافظ البحسني وتوجيهاته الكريمة التي تهدف الى تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات والأداء الوظيفي بالمديرية.

حضر اللقاء مدير مكتب المحافظ صالح العوبثاني.

