أخبار رئيسية
/
تكليف شريم مديرا لشركة النفط بساحل حضرموت
المكلا الثلاثاء 14 /نوفمبر/2017 | 04:51
تكليف شريم مديرا لشركة النفط بساحل حضرموت
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الثلاثاء 14/نوفمبر/2017
أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، أمس الثلاثاء، قرار إداريا بتكليف مديرا عاما جديد لشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت.
وقضى القرار رقم 247 بتكليف محمد عبدالله شريم مديرا عاما لشركة النفط بالساحل م/ حضرموت.
بحث متقدم
هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟
نعم
لا
لا أدري
النتيجة
جميع الحقوق محفوظة
شبكة مواقع محافظة حضرموت 2005 - 2017
تصميم و إدارة
شركة التجارة الإلكترونية اليمنية المحدودة
اتفاقية استخدام الموقع
|
رسالة لحماية الخصوصية