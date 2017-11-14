تكليف شريم مديرا لشركة النفط بساحل حضرموت
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الثلاثاء 14/نوفمبر/2017
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أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، أمس الثلاثاء، قرار إداريا بتكليف مديرا عاما جديد لشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت.
وقضى القرار رقم 247 بتكليف محمد عبدالله شريم مديرا عاما لشركة النفط بالساحل م/ حضرموت.

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