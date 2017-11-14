دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حملة إزالة أشجار السيسبان من شوارع مدينة المكلا بحضور مدير عام المديرية المهندس عوض أحمد بن هامل.

وأوضح مدير عام مكتب الزراعة والري بساحل حضرموت المهندس محمد فرج عبدون بأن الحملة تنفذ بتمويل من السلطة المحلية وإشراف مكتب الزراعة بالتنسيق مع السلطة المحلية وبمشاركة مكتب النظافة والتحسين والأشغال العامة والطرق وتستمر لمدة 5 أيام ويشارك بها 30 من العمال و5 مهندسين من مكتب الزراعة بالمحافظة.

وأشاد المحافظ البحسني بالحملة وأهدافها, مشدداً على ضرورة زيادة الاهتمام بالمظهر الجمالي لمدينة المكلا والعمل بوتيرة أكبر في إطار التحسين لشوارعها ومداخلها, مشيداً بالجهود التي تبذلها القيادة الجديدة للمديرية, وحاثا إياها على بذل مزيد من الجهود.

حضر التدشين مدير عام مكتب صندوق النظافة والتحسين بالمديرية أحمد العطاس ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية مدينة المكلا عادل الغريب.

