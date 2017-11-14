

افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مجمع كليات جامعة حضرموت بحي المستقبل بمنطقة فوة والذي يضم كليات (الحاسبات وتقنية المعلومات والقانون وكلية التعليم المفتوح) بمعية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش. وقال المحافظ البحسني بأن التعليم يعد أولوية بالنسبة للسلطة المحلية بالمحافظة ويحظى باهتمامنا, مشيداً بمستوى تجهيزات الكليات الجديدة, وداعيا الطلاب والطالبات إلى بذل مزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي, لافتاً إلى أن القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي تقدر تقديراً عاليا الدور الكبير لجامعة حضرموت وعطائها المستمر في خدمة المجتمع وتخريج الكوادر المؤهلة والقادرة على تقديم الخدمات له والارتقاء به.

من جانبه شكر رئيس الجامعة محافظ حضرموت على مساندته ودعمه لها, مؤكداً على أن الجامعة ستواصل رسالتها نحو بناء المجتمع ورفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والقيام بدورها في التقليل من البطالة في أوساط الشباب. وأطلع محافظ حضرموت على التجهيزات النوعية لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات, وتعرف من عميد الكلية الدكتور محمد بامطرف على التقنيات الجديدة التي أضيفت في المعامل والمختبرات وأنظمة المراقبة, موضحاً بأن الكلية تنتهج في خططها التركيز على الجوانب العملية والسلوكية من خلال خطط بدأت في تنفيذها مع بداية العام الدراسي الحالي.

رافقه خلال الزيارة وكيل أول محافظة حضرموت المقدم عمرو بن حبريش العليي وعدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.





