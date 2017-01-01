صدور قراريين جديدين لمحافظ حضرموت.
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الثلاثاء14/نوفمبر/2017
1bhsni.jpg
اصدر محافظ حضرموت صباح اليوم الثلاثاء قراراً رقم 247 لسنة 2017م بشأن تكليف الأخ / محمد عبدالله شريم مديرا عاما لشركة النفط بالساحل م/ حضرموت.
وقرار رقم 248 بتكليف الأخ / صلاح أحمد محفوظ العماري مديرا عاما لمكتب وزارة الإعلام بالساحل م / حضرموت.

صدر بديوان عام المحافظة

اللواء الركن / فرج سالمين البحسني

محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟




النتيجة     