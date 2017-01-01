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صدور قراريين جديدين لمحافظ حضرموت.
المكلا الثلاثاء 14 /نوفمبر/2017 | 12:18
صدور قراريين جديدين لمحافظ حضرموت.
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الثلاثاء14/نوفمبر/2017
اصدر محافظ حضرموت صباح اليوم الثلاثاء قراراً رقم 247 لسنة 2017م بشأن تكليف الأخ / محمد عبدالله شريم مديرا عاما لشركة النفط بالساحل م/ حضرموت.
وقرار رقم 248 بتكليف الأخ / صلاح أحمد محفوظ العماري مديرا عاما لمكتب وزارة الإعلام بالساحل م / حضرموت.
صدر بديوان عام المحافظة
اللواء الركن / فرج سالمين البحسني
محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية
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