

افتتحت مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان ( أمل ) اليوم الاثنين عيادة للفحص الدوري والكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى مديرية ساه . في فعالية الافتتاح شكر المدير العام لمديرية ساه رئيس المجلس المحلي عبد الله يماني الجابري جهود مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان ومساعيها الرامية الحد من انتشار هذا المرض مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية لكافة أنشطة وبرامج المؤسسة بالمديرية .

ودعا المدير العام إلى تكثيف البرامج التوعوية ونشر الوعي في أوساط النساء والوصول لكافة التجمعات السكانية بالمديرية وإقامة المحاضرات للتعريف بالمرض وآلية إجراء الفحص الذاتي والتعرف على أعراضه .

من جانبه أوضح الأخ محمد مصطفى بامخرمة ممثل مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان في فعالية الافتتاح أن المؤسسة تدشن اليوم عمل العيادة الرابعة لها على مستوى مديريات وادي حضرموت بهدف الحد من انتشار سرطان الثدي بالكشف المبكر وإجراء الفحص الدوري .

وقال بامخرمة أن إحصائيات سرطان الثدي بوادي حضرموت هي أكثر السرطانات المنتشرة في وادي حضرموت إذ تمثل نسبة 33 % من السرطانات المنتشرة بين النساء حسب إحصاءات مركز الأورام بوادي حضرموت .

ولفت الأخ محمد بامخرمة إلى الخدمات التي تقدمها مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان للحالات المصابة وكذا مجموعة البرامج التوعوية التي تشرف المؤسسة على أنشطتها والتي تخدم مرضى السرطان وفعاليات التوعية والمساندة المستمرة على مدار العام .

وحيا بامخرمة الجهود الجبارة للمتطوعين ضمن طواقم برامج المؤسسة مشيدا بتفاعلهم في إنجاح فعاليات الشهر الوردي الذي اختتمت فعالياته الشهر الماضي ونفذت خلاله المؤسسة جملة من البرامج والأنشطة للتوعية حول سرطان الثدي .

حضر افتتاح عيادة الكشف المبكر الأخوة أحمد صالح بافضل الأمين العام للمجلس المحلي وسليمان محمد باغوزة مدير إدارة الصحة بساه ومدير مكتب مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بساه الأخ سليمان محمد بافضل .







