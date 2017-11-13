

بدأت صباح يوم أمس بمديرية وادي العين وحورة الدورة التدريبية في مهارات التخطيط التنفيذي والتي تستهدف مدراء المكاتب التنفيذية والموظفين فيها بالمديرية، حيث سيتلقى المشاركون والبالغ عددهم 25 متدرباً وعلى مدى اربعة ايام العديد من المعارف والمهارات في التخطيط التنفيذي للمساهمة في رفع الاداء والجودة في اعداد الخطط التنفيذية لإداراتهم ومواكبة الجديد في ذلك . وكان الاخ/ سالم صالح بن عبادين باوزير المدير العام رئيس المجلس المحلي بمديرية وادي العين وحورة قد القى في حفل الافتتاح كلمة عبر فيها عن سعادته لتنظيم الدورة والتي ستسهم في تطوير وتنمية قدرات مدراء المكاتب التننفيذية في التخطيط الجيد والصحيح وفقاً واساسيات التخطيط التنفيذي الأمثل .

من ناحيته اكد الاخ/محمد سالم بالسيول باوزير المدير التنفيذي لمؤسسة وادي العين الخيرية الجهة المنظمة للدورة أن تنظيم الدورة ياتي في إطار التنسيق والشراكة بين السلطة المحلية ومؤسسة وادي العين لتدريب وتاهيل منتسبي المكاتب التنفيذية بالمديرية .

بدوره اشار الدكتور طلال بن منصور مدير مستشفى صالح بابكر الخيري بوادي العين إن مساهمة المستشفى في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي ياتي ادراكاً من أهمية التخطيط وأثره الجيد في العمل الاداري والتنفيذي .

حضر حفل افتتاح الدورة الاخوة عبود صالح النوبي رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي ونائف بن حطيان عضو المجلس المحلي بالمديرية .







