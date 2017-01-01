

التقى مدير عام مديرية الديس الشرقية الاستاذ/عبدالله التميمي بالادارة العامة للكهرباء بالمكلا مديرها العام المهندس/ سعيد النموري،حيث قدم التهنئة بمناسبة تكليفه بهذه المهمة ومتمنياً للمهندس النموري التوفيق بعمله الجديد .

حيث رحب المهندس النموري بهذه الزيارة ، وبعد ذلك تم خلال اللقاء مناقشة احتياج المديرية بمجال الكهرباء وتحسين الشبكة الداخلية وتوصيل التيار الكهربائي للمناطق والقرى الريفية بالمديرية بالتنسيق مع موسسة كهرباء الريف ، حيث تم انزال فريق هندسي لوضع الدراسات .



كما تم مناقشة تنفيذ مراحل مشروع المحطة الكهربائية الجديدة ونسبة الانجاز بعد توريد المولدات بالموقع وذلك بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة،واشار النموري ان الانقطاعات بالتيار الكهربائي هذه سببه عدم توفير المحروقات للمحطات وان هناك متابعات مع المحافظ لوضع الحلول لانتهاء ازمة المحروقات قريباً، وتاتي هذه الزيارات واللقاءات التي يقوم بها مدير عام المديرية ضمن المتابعات لاحتياجات المديرية لدى الجهات الحكومية بفروع الوزارات والمؤسسات بالمكلا والمتابعة لتوجيهات المحافظ لاحتياج المديرية من مشاريع وخدمات ،





