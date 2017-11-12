

قام الأستاذ سالم صالح بن عبادين مدير عام مديرية وادي العين وحورة صباح اليوم الأحد الموافق 12/11/2017م بزيارة تفقدية لمدرسة أروى للتعليم الأساسي والثانوي، حيث كان في استقباله الأستاذ صالح محمد بلعجم وكيل التعليم الثانوي والأستاذ علي يسلم بن زيد وكيل التعليم الأساسي .

حيث طاف المدير العام والوفد المرافق له أقسام المبنى وقام بجولة على الصفوف الدراسية، ثم عقد اجتماع موسع مع إدارة المدرسة والطاقم التعليمي، رحب في مستهله عن سعادته بلقائهم وأنه جاء من أجل تلمس الهموم والمشكلات، وحث الجميع على التعاون والصبر لاسيما والبلاد تمر بأزمات متلاحقة وصعاب جمة مشددا على الإلتزام باللوائح والقوانين والأنظمة التربوية التي تربط وتقيد الجميع ، ثم أتاح الفرصة للحاضرين ، حيث طرح المعلمون والإدارة العديد من التساؤلات الإدارية والفنية كلف الاستاذ وليد باوزير بالرد على الاسئلة التي تخص الجانب الفني ، وتولى هو الرد على الاستفسارات التي تخصه .

ثم عقد لقاء خاص مع الإدارة المدرسية وتم معالجة الكثير من القضايا ذات الاختصاص .

رافق المدير العام في زيارته الأستاذ سعيد عبدالله الخيل باوزير رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي والأستاذ نائف حمد بن حطيان رئيس قسم التعليم بمكتب التربية والأستاذ وليد عبدالرحيم باوزير رئيس قسم التوجيه وأعضاء فريق التوجيه .







