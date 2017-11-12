

كرمت إدارة منتدى طلاب القطن الجامعي خريجي الجامعات والمعاهد المنتظمة من أبناء مديرية القطن في الحفل التكريمي الخامس الذي أقيم صباح أمس السبت بالقاعة الكبرى بمجمع البادية الخيري بالقطن . وفي الحفل التكريمي الذي يعقد للمرة الخامسة على التوالي عبر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس / هشام محمد السعيدي عن سعادته وافتخاره بالطلاب الخريجين في مختلف التخصصات من أبناء مديرية القطن، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالتعليم وجعله من أولوياتها والبحث عن الخريج القدوة في الأخلاق قبل مرتبة الشرف، مشيراً إلى أن تكريم كوكبة من خريجي الجامعات والمعاهد المنتظمة هو فخرا لكل أب وكل أم وهم يروا ثمار فلذات كبدهم ناضجة في هذا اليوم مؤكدا على اهمية التعليم والالتحاق بالكليات والمعاهد التخصصية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل وزرع الثقة في نفوس الخريجين لقيادة دفة العمل في المجتمع ، لافتا الى جهود السلطة المحلية بالمحافظة في دعم التعليم من خلال أنشاء صندوق دعم التعليم وكذا توجه الحكومة لإنشاء جامعة سيؤن الامر الذي سيخفف الاعباء عن الطلاب للذهاب للدراسة خارج وادي حضرموت ..

من جانبه عبر مستشار محافظ حضرموت لشؤون الشباب رياض بن صلاح الجهوري عن سعادته بهذا التكريم لكوكبة من ابناء المديرية الخريجين مؤكدا وقوفه الى جانب المنتدى لتسخير كافة الامكانيات لدعم طلاب العلم .

بدوره اشاد عضو الهيئة الادارية للمجلس المحلي في كلمة السلطة المحلية بالمديرية نيابة عن المدير العام الاستاذ حداد عمر القحوم بعظمة التعليم والتعلم مؤكدا أن على الحكومة التعليم والتأهيل وعلى القطاع الخاص تحفيز الخريجين على العلم والعمل ، وإفساح مجال الشراكة بين المتعلم ومن لدية فرصة عمل ، مشيرا الى ان مهمة الخريج لا تتوقف عند شهادة التخرج بل لابد من استثمارها واستيعابها في سوق العمل .

بدوره استعرض رئيس المنتدى عبدالله عادل باهرمز انشطة المنتدى التي تصب في خدمة التعليم وخدمة الطالب الجامعي وتسهيل أموره الدراسية والإهتمام به أثناء الدراسة وحتى التخرج لافتا الى احتياجات المنتدى في هذا الشأن ومنها توفير السكن الجامعي والمواصلات ليتمكن الطالب من التحصيل العلمي بكل سهولة .

من جانبه عبر رئيس اللجنة المنظمة للحفل الطالب خالد جمال بن عويد وفي كلمة نيابة عن اللجنة وزملاؤه الخريجين عبر عن سعادته بهذا التكريم الذي يعد وسام على صدورهم وحافزا لهم ولأقرانهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية في كل المراحل .

تخلل الحفل رقصات لزهرات مدرسة الزهراء ومشهد مسرحي بعنوان ” لمساة ” قدمه طلاب مدرسة الفقيد بن حمدة يجسد معاناة الطالب الجامعي في عدم توفر أجرة المواصلات وكذا فلم قصير هادف بعنوان ” معاناة طالب او مذكرات طالب ” أداء وتمثيل مجموعة من أجل الحياة الإعلامية يجسد معاناة الطالب الجامعي في عدم توفر المواصلات والسكن الجامعي ، وكذا ربورتاج عن نشاط المنتدى وقدمت الطالبة هدى البكري خاطرة باللغة الانجليزية .

في ختام الحفل تم تكريم 75 طالب وطالبة من خريجي الجامعات والمعاهد المنتظمة وكذا تكريم السلطة المحلية بالوادي والصحراء ومستشار المحافظ لشئون الشباب والسلطة المحلية بالمديرية و الرعاة والمساهمين والداعمين واللجان المنظمة والرعاة الاعلاميين .







