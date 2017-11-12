

ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الأوضاع الأمنية والخدمية لمديرية ساه. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مدير عام المديرية الأخ عبدالله يماني الجابري قدم خلاله شرحاً عن الوضع الأمني بالمديرية والصعوبات التي تواجه قطاع الأمن بها, إلى جانب مناقشة نقص الكادر التربوي والتعليمي بعدد من مدارسها, كما قدم الجابري كذلك دراسة لسفلتت طرق داخلية بالمديرية بطول 20 كيلومتراً أحالها المحافظ لوكيل المحافظة للشؤون الفنية لإدراجها في الخطط القادمة.

وأكد المحافظ البحسني خلال اللقاء على اهتمام السلطة بالملف الأمني مؤكداً بأن هناك إصلاحات وتغيرات جذرية تسعى لتنفيذها ستساهم في استتباب الأمن ونشر الطمأنينة في ربوع المديرية.







