

قدم وزير النقل في الحكومة الشرعية مراد الحالمي اعتذاره لكافة المسافرين وطاقم طيران اليمنية عقب التصريح الذي وجهه مساء أمس الجمعة حول رفع الحضر الجوي عن مطاري عدن وسيئون وإعادة تشغيل الرحلات الجوية بدءاً من يوم الاحد القادم . وقال الوزير الحالمي في تصريح نشر على الموقع الرسمي لشركه الخطوط الجوية اليمنية “أبلغنا من مكتب فخامة الرئيس بأنه تم الموافقة على إستئناف الرحلات ورفعنا برنامج التشغيل وفقاً للإتفاق المسبق على أن تنطلق الرحلات بدءاً من الأحد القادم يوم غداً، لكننا وحتى اللحظة لم نحصل على التصاريح الرسمية للتشغيل”.

وأوضح الحالمي أنهم ينتظرون إعطاء التصاريح اللازمة لإعادة التشغيل وهبوط وإقلاع الطائرت في مطارات عدن وسيئون .

وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوحيد للمسافرين من وإلى مطاري عدن وسيؤون جنوب وشرق اليمن قد أعلنت عن استئناف الرحلات بدءاً من اليوم الأحد بعد أن توقفت منذ مطلع الأسبوع الماضي بناءاً على إشعار من التحالف العربي الذي يسيطر على الأجواء اليمنية بتوقيف المنافذ البحرية والجوية.

وتسبب إيقاف الرحلات خلال الأسبوع الماضي في تكدس مئات العالقين من المرضى والطلبة والمسافرين اليمنيين في مطارات عمان والقاهرة وآخرين اضطروا لتمديد بقائهم في مدن أخرى حول العالم بانتظار استئناف الرحلات الجوية.







