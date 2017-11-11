محافظ حضرموت يصدر قرار بتكليف خالد باعلي مديراً عاماً لمديرية بروم ميفع
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - السبت 11/نوفمبر/2017
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أصدر محافظ حضرموت القرار رقم (240) لسنة 2017م بشأن تكليف الأخ/ خالد علي عبدالخالق باعلي - مديراً عاماً لمديرية بروم ميفع م/ حضرموت.
صدر بديوان عام المحافظة
اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني
محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية

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