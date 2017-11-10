

دشن المهندس / عوض أحمد بن هامل المدير العام لمديرية مدينة المكلا بقاعة نادي متطوعون بمدينة المكلا الدورة التثقيفية والتدريبية للمرشدين الصحيين بمدارس التربية والتعليم بمدينة المكلا وضواحيها التي ينظمها مشروع الحماية من مرض كسل العين بالتعاون والتنسيق مع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت . وفي حفل تدشين الدورة الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم أكد المدير العام لمديرية المكلا على ضرورة الاهتمام والرعاية بصحة الطلاب في المدارس من خلال الكشف المبكر للطلاب لمعرفة الحالات المصابة بمرض كسل العين وغيرها من الامراض الاخرى وكذلك البحث عن اسبابها مشيراً إلى ضرورة تنظيم نزولات وحملات توعوية وارشادية للمجتمع في مختلف المرافق التعليمية من اجل الاسهام في نشر ثقافة الوعي الصحي لدى جميع شرائح المجتمع داعياً وسائل الاعلام المختلفة للمساهمة في نشر الارشادات والنصائح الصحية التي تفيد المجتمع معرباً عن شكره وتقديره لمشروع الحماية من مرض كسل العين ومكتب وزارة التربية والتعليم لتنظيم الدورات التثقيفية للمرشدين الصحيين في مدارس مدينة المكلا وضواحيها .

من جانبه أشار الأخ / صبري بارماده نائب المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت إلى ان من أولويات الوزارة الاهتمام بصحة الطلاب في المدارس والتي من خلالها جاءت فكرة تفعيل دائرة الصحة المدرسية من أجل الاهتمام بجميع الطلاب في المدارس ورياض الاطفال الحكومية في مختلف مديريات المحافظة مشيراً إلى ان الشراكة بين مكتب التربية والتعليم ومشروع الحماية من مرض كسل العين بدأتن منذ سنوات طويلة داعيا المشاركون بالدورة إلى الاستفادة من مخرجاتها وتطبيقها على الطلاب في مدارسهم بالمكلا .

من جهته قال الدكتور / زكريا محمد بازرعة مدير مشروع الحماية من مرض كسل العين بالمكلا أن هذه الدورة تستهدف المرشدين الصحيين بالمدارس لتدريبهم وتثقيفهم على المساهمة مع المشروع لفحص عيون التلاميذ لاكتشاف جميع الحالات التي تعاني من قصور في الجهاز البصري ومعالجتها مبكراً حتى لا يستعصي معالجتها مستقبلاً للحد من العمى ومكافحته وبناء جيل سليم صحياً وكذلك اكتشاف الحالات المصابة في صفوف التلاميذ وتعريفهم بأهمية وكيفية الفحص المبكر منذ الصغر مشيراً بأن المشروع سيبدأ نزولاته الميدانية للمدارس من يوم الاحد القادم للبدء بحملة الفحص لعيون التلاميذ بالمدارس الحكومية .

بدوره دعى الأخ / عبود بن عبود الشيخ مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية المكلا المشاركون بالدورة إلى الاستفادة من المعلومات والارشادات وكيفية تطبيقها بالمدارس لمتابعة الفحص المبكر للطلاب تحت أشراف مشروع الحماية من مرض كسل العين مؤكداً أن هذا البرنامج يستهدف 100 مدرسة بمدينة المكلا وضواحيها ضمن إهتمام مكتب التربية والتعليم بالمديرية على بناء جيل سليم صحياً قادر على خدمة المجتمع في حضرموت .

حضر الدورة الأخ / ماجد باحبارة مدير دائرة الصحة المدرسية بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت وعدد من المعلمين والمعلمات بمدارس التربية والتعليم بالمكلا .







