

أشاد المهندس / عوض أحمد بن هامل المدير العام لمديرية مدينة المكلا رئيس السلطة المحلية بالمديرية بالدور الذي تقوم به مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي في دعمها وإحتضانها للشباب المخترعين والمبتكرين وكذلك تنفيذها للعديد من المشاريع التعليمية وتأهيل الشباب الخريجين في المجالات المهنية والتقنية وكذا تنفيذها لمشاريع تنموية تخدم المجتمع في حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالمهندس / فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي واستعرض اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين في إطار الشراكة التكاملية بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني لما من شأنه المساهمة في عملية التنمية بالخدمات في مختلف المجالات بالمكلا وإقامة البرامج التدريبية المشتركة التي تساعد الشباب على الحصول على فرص عمل بالإضافة إلى التعاون على أنشاء شركة للطاقة المتجددة تحت إشراف السلطة المحلية بالمديرية للتخفيف من المعاناة التي يعاني منها المواطنين في الكهرباء من خلال توفير أدوات كهربائية تعمل على الطاقة تسهم في عملية تخفيف الأحمال الكهربائية للمولدات والنهوض بعملية التنمية للخدمات في مختلف القطاعات بالمحافظة كما ناقش اللقاء التمهيد لتوقيع إتفاقية تعاون مشترك بين السلطة المحلية بمديرية المكلا ومؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي خلال الغترة القادمة لخدمة أبناء حضرموت .

حضر اللقاء كل من : الأخ المهندس خليل النوبي مستشار المدير العام لمديرية المكلا لشئون الشباب والمستشار القانوني ممدوح باحاتم والأخ / أشرف أحمد باجبير مدير العلاقات العامة والاعلام بمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي .







