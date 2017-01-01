

دشن مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الاستاذ جمال سالم عبدون صباح الخميس الماضي بمدرسة عمّار بن ياسر بمديرية حجر مشروع الحقيبة المدرسية لمديريات المحافظة المدعوم من منظمة اليونيسيف الدولية الذي يشتمل على عشرة آلاف حقيبة مدرسية بمستلزماتها .

وشكر "عبدون" منظمة اليونسيف على هذه المنحة المدرسية التي ستخفف من الأعباء والالتزامات المادية على العديد من الأسر المستفيدة منها، مشيداً بالاهتمام الكبير والدعم السخي الذي يقدمه اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية للقطاع التربوي والتعليمي.



وبعد الانتهاء من عملية التدشين تفقد "عبدون" بمعية الاستاذ "الحسن باجريدي" مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية سير الدراسة في مدرسة عمار بن ياسر ، معتمداً توفير "10" عشر سبورات فسفورية بمبلغ وقدره مائتين ألف ريال ، واعداً بحل إشكالية الإزدحام الطلابي في المدرسة وذلك عن طريق فصل الطلاب عن الطالبات بتوزيعهم على فترتين صباحية ومسائية والتعاقد مع معلمات لتدريس الطالبات في الفترة المسائية .



وعلى الصعيد نفسه تفقّد "عبدون" سير العملية التربوية والتعليمية بروضة الأمل بمنطقة الجول مركز المديرية ، مثنياً على ما تشهده الروضة من إقبال للفئات الثلاث من البراعم والزهرات بوصفها الروضة الأولى على مستوى المديرية ، وخلال الزيارة تم تقديم إذاعة مدرسية متكاملة للروضة ومبلغ خمسمائة الف ريال لدعم عملية تغذية الأطفال بالروضة .



كما قام "عبدون" بمعية الوفد المرافق له بزيارة تفقدية الى مدرسة بلال بن رباح بمنطقة جزول، قدم خلالها مبلغ إثنان مليون ريال لإصلاح سور المدرسة وحماماتها بالإضافة الى تقديم إذاعة مدرسية وعدد "15" كرسي للمعلمين .





