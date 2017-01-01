

التقى ظهر امس الخميس الاستاذ صالح محمد مولى الدويلة في مكتبه بالشيخ خالد بن مالك مدير مؤسسة بن مالك للمقاولات وبرفقته المهندس عبدالصابر بكر والمهندس محمد بن شحنه. وبحضور الاستاذ ناصر القرزي مدير مكتب التربية والمدير المالي والاداري بالادارة المحلية سالم بن حسينون ,

حيث تسلم المدير العام نسخة من الدراسات وتصاميم العمل واطلع خلال اللقاء على خطة العمل لسفلتت طريق الهجلة والشوارع الداخلية بالمديرية التي ستنفذها مؤسسة بن مالك للمقاولات.

كما ابدى المدير العام صالح مولى الدويلة سعادته على حضورهم ﻻطلاعه على الدراسات والتصاميم ومخطط سير العمل حاثا اياهم على سرعة بدء العمل والتنفيذ.

حيث اوضح الشيخ خالد بن مالك بان هناك بعض الامور والصعوبات التي سببت تاخر تنفيذهم للعمل مؤكدا بانهم سيبدأو العمل في هذا المشروع خلال الاسبوعين القادمين.





