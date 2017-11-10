

بعث محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني رسالة لكل أبناء المحافظة رداً منه على الكثير من الشكاوى التي قدمت له من خلال الصفحة الخاصة على الفيس بوك.. نص الرسالة :-

اشتدت الأزمة علي حضرموت، وهناك الكثير من المصاعب التي تعاني منها، وهي صعوبات الكثير منها مزمن وبحاجة الي إخلاص ونوايا صادقة، ليس بغائب علينا مشكلة الكهرباء، وحاجة المدينة لها والطرقات وصعوبة التنقل، والمياه وغلاء الأسعار وتأخر الرواتب وهي شريحة من مشكلات متعددة نعمل علي حلها، ونستمع لكل المقترحات التي يمكن تنفيذها.

هناك الكثير من الخطوات التي نعمل عليها لنصل الي نتائج منتظمة ومستمرة، رافضين الحلول المؤقتة لكونها كالرماد فوق النار سرعان ما تاتي رياح التغير ويعود التلظي من الأزمات، ولكن هذا لا ينفي الإستعانة بالحلول السريعة مع العمل علي إيجاد قواعد ثابتة، فقد تم الإتفاق مع مصفاة مأرب لتوريد المازوت بصورة عاجلة لكهرباء حضرموت، وتم ورود القاطرات من يوم أمس وستستمر، وتم التخاطب مع البنك المركزي لتوفير حاجة الموظفين من النقد لنتمكن من صرفه، طالبنا بسرعة تخصيص مبالغ منتظمة يتم توريدها لتغطية الحاجات النقدية بصورة عاجلة، وندعو الي تظافر جهود كل المخلصين لحل أزماتنا التي لم تغب عن أذهاننا لحظة واحدة، فاتحين كل القنوات لطرح أي مبادارات أو مقترحات للمساعدة علي حل كل الإشكاليات التي تنغص اهلنا بحضرموت.







