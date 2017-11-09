

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الخميس، قرارين بتكليف رئيسا لهيئة مستشفى ابن سينا العام و اللغاء القرار رقم 224 لعام ألفان وستة عشر. وقضى القرار رقم 242 لعام 2017 بتكليف الدكتور العبد ربيع مبارك باموسى رئيسا لهيئة مستشفى ابن سيناء العام بساحل حضرموت.

فيما قضى القرار رقم 243 لعام 2017 بإلغاء القرار رقم 224 لعام 2016 حيث أقرت المادة الأولى من القرار بإلغاء القرار 224 لسنة 2016 الصادر في تاريخ 11 ديسمبر 2016م القاضي بتكليف مديرا عاما لمكتب وزارة الشؤون القانونية حضرموت الساحل، والمادة الثانية من القرار قضت بمباشرة عبدالله العبد سعد الحمومي عمل مديرا لمكتب وزارة الشؤون القانوينة بساحل حضرموت بموجب قرار تعينه رقم 43 لسنة 2013 .

نص القرارين:

القرار رقم (242) لسنة 2017م بشأن تكليف الاخ / د. العبد ربيع مبارك باموسى - رئيسا لهيئة مستشفى ابن سينا م/ حضرموت الساحل.

والقرار رقم (243) لسنة 2017م بشأن الغاء القرار رقم 224 لعام 2016م

مادة (1) يلغى القرار رقم (224) لسنة 2016م الصادر بتاريخ 11/ 12/ 2016م القاضي بتكليف مديرا عاما لمكتب وزارة الشؤون القانونية م/ حضرموت الساحل.

مادة (2) يباشر الاخ / عبدالله العبد سعد الحمومي - عمله مديرا عاما لمكتب وزارة الشؤون القانونية م/ حضرموت الساحل بموجب قرار تعيينه رقم (43) لسنة 2013 م.

صدر بديوان عام المحافظة

اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني

محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية







