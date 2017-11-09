

بدأ بمديرية ساه بمحافظة حضرموت العمل في مشروع تركيب الشبكة الداخلية لحي البلاد بالمدينة والممول من قبل إدارة الأشغال العامة بمحور حضرموت المهرة/ سقطرى ومؤسسة العون للتنمية والتي تنفذها مؤسسة عبدالله صومل للمقاولات والتجارة. أوضح ذلك الأخ / عامر سعيد العامري مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء الذي أشار إلى أن المقاول المنفذ قد بداء فعليا في تركيب الشبكة الداخلية للمشروع الذي يشمل حي البلاد ومناطق النويدره وعنقورة والتي يبلغ طولها 20440 متر.

مضيفا إلى ان هذا المشروع سيعمل على استقرار خدمة المياه بالمناطق المذكورة وتقليل الفاقد من المياه لقدم الشبكة وتهالكها والتي تم إدراجها ضمن مشاريع المؤسسة خلال السنوات الماضية إلا انه تعذر تغييرها لعدم وجود التمويل الكافي للمشروع.. لافتا إلى انه وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة الإشغال العامة ومؤسسة العون للتنمية والمؤسسة المحلية للمياه تم الحصول على التمويل المالي للمشروع والذي يقدر ب (46600) ألف دولار للتنفيذ و(404) ألف ريال سعودي للتوريد.. مشيدا في ختام تصريحه بجهود ومتابعة السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالمدير العام عبدالله يماني الجابري إلى جانب فرع المؤسسة .

الجدير ذكره ان فترة تنفيذ المشروع تقدر ب 120 يوما ويستفيد منه حوالي 6 آلاف نسمه من سكان المناطق المستهدفة بالمديرية.





