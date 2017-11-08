

التقى صباح امس الأربعاء 8-11-2017م الدكتور عدنان محمد حمران المدير العام لمديرية غيل باوزير بالرائد مؤيد التميمي قائد معسكر ( كوارتز ) بغيل باوزير حيث جرى في هذا اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون بين قيادة المعسكر وإدارة المديرية لما من شأنه احلال الأمن والأمان في المدينة داعياً جميع المواطنين إلى التعاون للاسهام في نشر السكينة بين المواطنين كما ثمن جهود قائد المعسكر والجهود التي يبذلونها في سبيل أمن المديرية .

كما قام المدير العام للمديرية بزيارة تفقدية لمحكمة غيل باوزير التقى خلالها بالأخ القاضي صالح سالم بن مزروع رئيس محكمة غبل باوزير والأخ سعيد بن عمرون وكيل نيابة غيل باوزير



والقاضية فكرونيا باعمر رئيسة قسم التوثيق ، حيث اطلع على نشاط المحكمة والنيابة مثمناً تلك الجهود التي تبذل وفق الامكانيات المتاحة لخدمة المواطنين مؤكداً على ضرورة توفير



احتياجات المحكمة والنيابة بعد عملية السطو التي نالته خلال الفترة السابقة وترميم الاضرار التي لحقت بالمبنى .

كما وجه المدير العام للمديرية بتوفير سكن لقاضي المحكمة ومزاولة عمل المحكمة بشكل يومي حتى يتم ترميم السكن الخاص بالمحكمة .

وعلى صعيد متصل تفقد المدير العام للمديرية سير العمل في مكتب المالية والوحدة الحسابية بالمديرية وشدد على ضرورة رفع ايرادات المديرية من خلال التعاون مع الجهات المالية ذات



العلاقة لما من شأنه الاسهام في تنفيذ المشاريع ذات التمويل المحلي لما يخدم مصالح المواطنين.





