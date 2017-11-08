

ضمن خطة الهيئه الاداريه للمجلس المحلي بمديرية تريم لعام 2017 قام مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي العقيد منصور سالم التميمي صباح أمس الثلاثاء الموافق 2017/11/7 يرافقه أعضاء الهيئه الاداريه بنزول لمكتب الهيئه العامه للاراض والمساحه والتخطيط الحضري . حيث كان في استقبالهم مدير الهيئه بالوادي والصحراء الاستاذ هاشم عامر العامري وموظفي المكتب بتريم وبحضور مدير مكتب الاشغال بالمديريه المهندس سالم يعمر .

تمت مناقشه العديد من القضايا الخاصه بفرع مكتب الهيئه والصعوبات التي تعرقل العمل واكد المجتمعون بضرورة التنسيق بين مكتبي الهيئه والاشغال والامن للحفاظ علي الشوارع العامه وعدم البناء فيها والالتزام بالمخططات وتشكيل لجنه لحصر البنا العشوائي.

كما شكر المدير العام مديرعام هيئة الاراضي بالوادي والصحراء علي تعاونه في زيارته الاسبوعيه لمكتب الهيئه بتريم وتذليل الصعوبات لاستمرار العمل بفرع المكتب واكد علي العاملين التعامل الجيد مع المواطنين وطالب بالحفاظ علي الحيازات الخاصه بالصالح العام كالتربيه والصحه والمياه وغيرها.

وستتم مناقشة محضرالنزول يوم الثلاثاء القادم لوضع الحلول لكل الإشكاليات المتعلقة بعمل المكتب.







