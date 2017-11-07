

دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حملة "حضرموت خالية من وباء الكوليرا" على نهاية العام 2017م برعاية كريمة من معالي رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وتنفيذ مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وبتمويل حكومي. وفي حفل التدشين وجه المحافظ البحسني رسائل للمواطنين دعاهم فيها إلى ضرورة التفاعل مع الحملة حتى تحقق أهدافها المرسومة لها لاستكمال الجهود التي بذلت منذ أشهر في مجابهة الوباء منذ ظهور أولى حالات الإصابة به بحضرموت.

كما وجه المحافظ أيضا رسائل للجهات المنفذة للحملة أكد خلالها على أهمية القيام بدورهم على أكمل وجه, والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاحها ونقل تجربتها في مكافحة الوباء لبقية المحافظات الأخرى, شاكرا كل الجهود التي بذلت من قبل الحكومة والصحة والعاملين فيها والجهات المعنية وكذا الجهات التطوعية والمؤسسات التي ساهمت في مكافحة الوباء.

من جانبه أشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري إلى أن حضرموت قدمت نموذجا في مكافحة الوباء وسجلت قصة نجاح لكونها المحافظة الوحيدة التي استطاعت محاصرة الوباء وتطويقه من خلال الخطوات العملية التي قامت بها بالشراكة مع كافة الجهات المعنية في المحافظة, مشيراً إلى أن المحافظة لم تسجل بها أي حالات إصابة خلال الأسبوعين الماضين.

يذكر أن الجهات المشاركة في الحملة إلى جانب مكتب الصحة مؤسسة المياة والصرف الصحي وصندوق النظافة والتحسين والشؤون الاجتماعية والعمل "السلامة المهنية" ومياه الريف والأشغال العامة "البلدية".

حضر التدشين نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت عوض باحنحن ومدير مكتبه علي باجوه.







