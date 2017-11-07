محافظ حضرموت يطلع على أوضاع هيئة المساحة الجولوجية والثروات المعدنية
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الثلاثاء 07/نوفمبر/2017
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أطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على أوضاع هيئة المساحة الجولوجية والثروات المعدينة والصعوبات التي تواجها وكذا المشاريع المستقبلية التى تسعى لتنفيذها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمدير عام الهيئة المهندس صلاح أحمد بابحير الذي قدم شرحاً عن المشاريع الإستثمارية التي ستخفف من البطالة في أوساط الشباب والعراقيل التي يتعرض لها المستثمرين.
كما أطلعه كذلك على نتائج الإجتماعات مع مدراء المكاتب بالهيئة والعاملين بها, بالإضافة إلى الجهود التي تبذل في إستقطاب الشركات المستثمرة وإقامة معرض دولي في حضرموت بالتنسيق مع لجنة المعارض الدولية بالإمارات.
ووجه المحافظ البحسني بإعداد دراسة لإنشاء مختبر جولوجي بختص بالتحاليل الكيميائية والتحاليل الفيزوميكانيكية وتحاليل المياة, مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من الجهود في سبيل تطوير العمل وإستقطاب المستثمرين وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المحافظة.

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