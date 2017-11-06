

عقد صباح أمس الإثنين 6-11-2017م بديوان مديرية غيل باوزير اجتماع مع لجنة معالجة المشاكل الواقعة في طريق الغيل الصداع الجديد.

وافتتح الدكتور عدنان محمد حمران مدير عام مديرية غيل باوزير الاجتماع مرحباً بأعضاء اللجنة , وتم مناقشة المشاكل التي تعرقل سير العمل في المشروع ، ووجه الدكتور عدنان اعضاء اللجنة بسرعة رفع التقرير النهائي لتثبيت حق المتضررين جراء استقطاع جزء من اراضيهم لصالح الطريق العام حضر الاجتماع مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالمديرية محمد علي الخلاقي ورئيس تعاونية الزراعية احمد بن سلوم وعمر سعيد العفاري والمهندس نايف محمد الشعيب والمهندس خالد الشعملي وصبحي باجليده وعلى صعيد متصل تم النزول من قبل المدير العام واللجنة المختصة بحل مشاكل طريق الغيل الصداع وتم وضع الحلول لضمان استمرارية عمل المقاول.





