

وفد من شباب السادة بمديرية الريدة وقصيعر يحضر القاء التعارفي الذي دعاء له مجلس شباب السادة بمديرية الديس الشرقية يوم السبت 4/11/2017

وقد كان باستقبالهم السيد عمر حسين المقدي والسيد اشرف مكنون حيث بدأ القاء بآيات من الذكر الحكيم تلاها الاخ/اسامة محمد المقدي

ثم القى الاخ عمر حسين المقدي كلمة ترحيبية بالحاضرين وعرف بمجلس شباب السادة بالديس الشرقية وان هذه الفكرة كانت امتداد لمجلس شباب السادة بالريدة وقصيعر

كما اوضح انه لايوجد اي سبب جمعنا اليوم سوى سبب واحد وهو رابطة النسب

‏ثم تحدث السيد حسين علوي مولى الدويلة الذي شكر الشباب على حسن التنظيم للاجتماع وان هذه الخطوة الهامة تأتي لتعمق الترابط بين السادة في المشقاص في مواجهة التحديات

‏ثم تحدث السيد قاسم احمد باعلوي رئيس مجلس شباب السادة بمديرية الريدة وقصيعر والذي عرف بمجلس شباب السادة واهدافه وطموحاته المستقبلية .

بعد ذلك كلمة نائب رئيس المجلس الاخ صالح سالم بونمي الذي دعاء الى نبذ كل الخلافات ان وجدت وان الوقت هو وقت التلاحم والتكاتف

‏تلا ذلك كلمة السيد عبدالله علوي المقدي عضو مجلس النواب السابق الذي دعاء الشباب الى الاهتمام بالتعليم باعتباره مصدر التنمية في المجتمع

‏ثم تحدث السيد احمد محفوظ الحداد الذي اشاد بدور المجلسين واكد على ضرورة التواصل بين المجالس في المديريات

‏ثم عقب على ذلك السيد احمد حبريش الحمودي حيث اكد على ضرورة الترابط بين ابناء السادة وان تكون هناك اليه للتواصل بين شباب السادة بساحل حضرموت .

تخلل القاء قصائد شعرية نالت استحسان الجميع للشاعر عمر حسين المقدي والشاعر عمر محضار مولى الدويلة.





