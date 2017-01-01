اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمكتبه صباح اليوم على سير العمل في صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت وذلك خلال لقائه

بمدير عام صندوق النظافة والتحسين ساحل حضرموت احمد العطاس.

كما استمع المحافظ البحسني من مدير الصندوق لشرح مفصل عن مشروع تشغيل خط انارة المعاوص الغويزي وإنارة منطقة خلف وأبرز الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ العمل فيهما ، وكذا خطة البدء في تنفيذ حملات النظافة لسواحل المنتزهات بالتنسيق مع المنتديات الشبابية وذلك مع مطلع شهر ديسمبرالقادم.



من جانبه عبر الأخ احمد العطاس عن شكره وتقديره للمحافظ البحسني ووقوفه الى جانب إدارة الصندوق التي ستساهم في استكمال عدد من المشاريع المتعثرة وتحسين وتطوير أداء الصندوق.









