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تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية
المكلا الاثنين 06 /نوفمبر/2017 | 05:52
تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية
الرياض/موقع محافظة حضرموت/خاص - الاثنين 06/نوفمبر/2017
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية وذلك من أجل سد الثغرات الموجودة فى إجراءات التفتيش الحالية والتى تسببت فى استمرار تهريب الصواريخ والعتاد العسكرى إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران فى اليمن .
كما أكدت قيادة التحالف في بيان لها مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات التحالف المحدثة؛ مؤكدة أنها سوف تُقِر لاحقاً إجراءات تفتيش جديدة داعية جميع الجهات المعنية التقيد بها .
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