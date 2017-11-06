

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية وذلك من أجل سد الثغرات الموجودة فى إجراءات التفتيش الحالية والتى تسببت فى استمرار تهريب الصواريخ والعتاد العسكرى إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران فى اليمن . كما أكدت قيادة التحالف في بيان لها مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات التحالف المحدثة؛ مؤكدة أنها سوف تُقِر لاحقاً إجراءات تفتيش جديدة داعية جميع الجهات المعنية التقيد بها .







