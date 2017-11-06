مدير عام مديرية المكلا يناقش الاستعدادات لتدشين حملة تصفية أشجار السيسبان
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/خاص - الاثنين 06/نوفمبر/2017
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ناقش مدير عام مديرية المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل في اجتماع بمكتبه صباح اليوم الاثنين وضم مدير مكتب الزراعة والري المهندس عبدون والأستاذ فياض باعامر نائب مدير صندوق النظافة والتحسين والأستاذ عادل الغريب مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية المكلا الاستعدادات الجارية للبدء في تدشين حملة إزالة أشجار السيسبان من الشوارع والأماكن الرئيسية في المدينة والتي تسبب عوائق لحركة مرور المركبات والمشاة وتعمل على تراكم الأوراق والنفايات فيها.
واطلع المدير العام للمديرية على جهود المكاتب المعنية وترتيباتها للعمل في الحملة والتي من المتوقع أن يتم البدء فيها مطلع الأسبوع القادم وتستهدف الأماكن الرئيسية لواجهة المدينة .
وسيشارك في الحملة عدد من الشباب الذي على شكل مجموعات سيتم توزيعهم في أماكن مختلفة من المدينة وتستمر خلالها عدة أيام

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