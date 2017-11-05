

بناء على قرار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقه العسكريه الثانيه اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني رقم (218) لسنة 2017م أصدر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء رقم 98/7 محرر 2017/11/5 قضى بتكليف الأخ / بندر محمد باعشر – مديرا عاما لمديرية حريضة م/حضرموت. كما الزم التعميم كافة الجهات التعاون مع المذكور في أداء مهامه

الجدير ذكره أن الاستاذ/ بندر باعشر هو من يشغل الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية حريضه قبل التكليف

نتمى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم







