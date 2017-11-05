تكليف باعشر مديرا عاما لمديرية حريضه بوادي وصحراء حضرموت
   
حريضة/موقع محافظة حضرموت/عامر الجابري - الأحد 05/نوفمبر/2017
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بناء على قرار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقه العسكريه الثانيه  اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني   رقم (218) لسنة 2017م  أصدر  وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي  والصحراء رقم 98/7 محرر 2017/11/5 قضى  بتكليف الأخ / بندر محمد باعشر – مديرا عاما لمديرية حريضة م/حضرموت.
كما الزم التعميم  كافة الجهات التعاون مع المذكور في أداء مهامه
الجدير ذكره أن الاستاذ/ بندر باعشر  هو من  يشغل  الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية  حريضه قبل التكليف
نتمى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم

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