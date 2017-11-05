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تكليف باعشر مديرا عاما لمديرية حريضه بوادي وصحراء حضرموت
المكلا الاحد 05 /نوفمبر/2017 | 05:38
تكليف باعشر مديرا عاما لمديرية حريضه بوادي وصحراء حضرموت
حريضة/موقع محافظة حضرموت/عامر الجابري - الأحد 05/نوفمبر/2017
بناء على قرار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقه العسكريه الثانيه اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني رقم (218) لسنة 2017م أصدر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء رقم 98/7 محرر 2017/11/5 قضى بتكليف الأخ / بندر محمد باعشر – مديرا عاما لمديرية حريضة م/حضرموت.
كما الزم التعميم كافة الجهات التعاون مع المذكور في أداء مهامه
الجدير ذكره أن الاستاذ/ بندر باعشر هو من يشغل الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية حريضه قبل التكليف
نتمى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم
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