

ناقش محافظ حضرموت حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مشاكل الزراعة والمزارعين بمديرية غيل باوزير. جاء ذلك خلال لقائه برئيس جمعية غيل باوزير التعاونية الزراعية أحمد سالم بن سلوم ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة والفلاحين بالمديرية أطلع خلاله على مشكلات الجفاف وآليات تأمين المشتقات النفطية لتشغيل المضخات ومعالجة الأعطال الحاصلة في بعضها إلى جانب تعويض المواطنين اللذين ضررت أراضيهم الزراعية جراء العمل في سفلتت طريق الغيل الصداع.

من جانبه وجه المحافظ البحسني بصرف مبلغ مليون ريالا لشراء توربينات وملحقاتها للمعايين, كما وجه كذلك بتجهيز دراسات للطاقة الشمسية ومجمع ضخ لمعايين ( الحرث, لشّول "معيان غالب", الفرات).

حضر اللقاء رئيس معيان الحرث صالح قحطان اليهري.







