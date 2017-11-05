

كرّمت اللجنة العليا لمهرجان قرة العين للزواج الجماعي الأول بمديرية غيل باوزير محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن فرج سالمين البحسني بدرع تذكاري عرفانا بجهوده في إنجاح فعاليات الزواج. جاء ذلك خلال لقائه برئيس اللجنة المدير العام لمؤسسة النور للتنمية الأخ عبدالله العطيشي الذي تطرق للإسهامات التي قدمت لإنجاح المشروع من قبل الإدارات الخدمية والأمنية من خلال المشاركة الفاعلة للمؤسسة المحلية للمياه ومكتب النظافة والتحسين وأبناء المديرية من الشباب اللذين تطوعوا في تنفيذ هذا المشروع الخيري الاجتماعي.

كما استعرض العطيشي المشاريع الخيرية والاجتماعية التي نفذتها المؤسسة وكذا المشاريع الجاري الإعداد والتحضير لها وتنفيذها خلال الفترة القادمة ومنها مخيمات لعلاج البصر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسة هيا اليحيا وكذا في مجال علاج السرطان, إلى جانب التحضيرات لإقامة المهرجان الثاني للزواج الجماعي الذي سيمول من شركة محمد بن ناصر الساير وأولاده وبإشراف مؤسسة كويت الخير للتنمية والجهات الممولة للمشروع الأول.

وعبر المحافظ خلال لقائه عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المؤسسة في إقامة مثل هذه المشاريع الخيرية الانسانية والاجتماعية التي تستهدف كافة فئات الشعب وتعمل على مساعدتهم, مؤكدا على استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لمثل هذا المشاريع الحيوية.

حضر اللقاء مسؤول العلاقات العامة بالمشروع مدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بالمكلا الأستاذ عوض مخرج مدير المشاريع بالمؤسسة محمد محفوظ باكحيل ورئيس قسم الإعلام بالمشروع عمر فرج عبد.







