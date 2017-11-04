

دشن صباح اليوم السبت 4 /11 /2017م مدير عام مديرية دوعن المقدم / أحمد عمر بامعس ومدير إدرة التربية والتعليم م/ دوعن الأستاذ / سالم باعارمة والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة المكتب الرئيسي الأستاذ علي حسن باشماخ ومدير البرامج التعليمية بالمؤسسة الإستاذ سالم بامسلم ومدير فرع صلة بدوعن الاستاذ أحمد يسلم بلفخر عدد من المشاريع الإنشائية والخدمية بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية - فرع دوعن . حيث قاموا بتدشين مشروع رصف طريق رباط باعشن – قرحة باحميش والذي شارك في تمويلها عدد من المتصدقين وقد كان في استقبالهم الأستاذ / محفوظ بارمضان رئيس جمعية الرباط الخيرية للتنمية المنفذة لهذا المشروع .

حيث عبر عن سعادته الغامرة بهذا المشروع والذي انتظروه كثيراً والتى بدوره سيخفف كثير من اعباء المواطنين ويسهل لهم التنقل شاكر للسلطة المحلية حضورها وكذا مؤسسة صلة لتمويلها لهذا المشروع , ثم بعد ذلك قاموا بتدشين المرحلة الثانية لطريق باجساس منطقة الخريبة والمتمثل ببنا جسر يربط منطقة باجساس بالخط العام .

كما قاموا كذلك بتدشين جسر حويرة – مصنعة باصرة بمنطقة الرشيد حيث استمع المدير العام والحاضرون للمشرف على مشاريع الفرع الإستاذ وجيه محمد باعبدالله نبذة عن كل مشروع وخطة انجاز هذه الأعمال .

الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تأتي للتخفيف من معانات المواطنين نظرا ً لوعورة الطرقات الموصلة حيث عبر المواطنين عن شكرهم للمدير العام وكذا مؤسسة صلة للتنمية على تقديم مثل هذه الخدمات آملين منهم المزيد .

حضر التدشين مدير مكتب المدير العام الأستاذ/ عبدالله حسن العماري ومدير إدارة تنمية المجتمع بصلة دوعن الأستاذ / عمر ناصر باجبع والأستاذ/ حامد الصافي وأعضاء جمعية الرباط وعدد من أبناء المناطق المستفيدة .







