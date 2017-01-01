

انطلاقا من ان وجبة الإفطار هي المصدر الأكبر للطاقة اليومية وتحفيز للنشاط اليومي، وفي سابقة فريده من ‏نوعها على مستوى حضرموت، تم تفعيل الوجبة الغذائية التي كانت معمول بها منذو سنوات، ومن ثم ‏توقفت، فكان إعادتها لم يكن بالأمر السهل بل بذلت جهود جبارة من قسم رياض الأطفال ‏بمديرية المكلا.



وجاء ذلك من خلال عمل دراسة وافيه وشامله، تفاعلت معها كل إدارات رياض الاطفال ‏بالمكلا، بما يخدم مصلحة اطفالنا الصحية، وقد تم تفعيل الوجبة الصحية في يوم الأربعاء 25 من أكتوبر ‏‏2017م تحت أشراف الأستاذ/ رينا فارع رئيسه قسم الأطفال بتربية مديرية المكلا. والتي كان لها جهود ‏مضنية في إخراج العمل بالوجبة الغذائية الى حيز التنقيد، والذي لطالما ظل طوال سنوات عديدة في غياب تام.‏



في هذا السياق قالت/ الأستاذة رينا فارع رئيسه قسم رياض الأطفال بإدارة التربية والتعليم بالمكلا ان الوجبة ‏التي يتم تقديمها تأتي للحفاظ على أطفالنا من الوجبات السريعة؛ ولطالما عان منها أطفالنا من الامراض ‏المستعصية. وأوضحت الأستاذة رينا ان الوجبة الغذائية لا زالت في بداياتها بعد غياب طويل، فنحن بحاجة ‏ماسه الى تفاعل الاهالي وانطباعاتهم عنها، ‏وعلى استعداد في تلقي أراءهم واقتراحاتهم بصدر رحب، ‏واستطردت الأستاذة رينا نحن لا نستغني عن الملاحظات والمقترحات ‏التي تبديها إدارات رياض الأطفال ‏والمربيات لإنجاح الوجبة الغذائية في رياض أطفال.‏ ‏



وأكدت الأستاذة رينا أهمية أن تتضمن الوجبة المدرسية اختيارات من كل من المجموعات الغذائية ‏الآتية: ‏البروتينات، البقول، ومنتجات الألبان. والنشويات والسكريات وأضافت ان الوجبة الغذائية. تتضمن عدة ‏أنواع من ‏مجموعة الفواكه والخضروات لأنها تحتوى على فيتامينات هامة، معادن، وألياف. وحاولنا توفير ‏عصائر طبيعية ‏‏100%، حيث ركزنا على مسالة التنويع لكي لا يمل الاطفال وكذا راعينا اختلاف الاذواق. ‏



وأشادت بدور مديرات ‏رياض الأطفال لحسن إدارتهن في طريقة التوزيع والترتيب والعمل بجديه منقطعة ‏النظير لإنجاح تفعيل الوجبة ‏الغذائية، ومعبرة عن تقديرها وشكرها للمربيات وعلى طريقة تقديمهن للوجبة ‏الصباحية بشكل منتظم، ومرتب. وأشارت الى تم التخطيط لهذا العمل منذ بداية العام الماضي، وطيلة تلك ‏الشهور كان العمل جاري ‏على ‏قدم وساق لإظهار العمل لحجز الواقع.‏

وتابعت الأستاذ رينا فارع ان قيادة تربية ‏المكلا ممثلة بمديرنا الأستاذ/ عبود عوض بن عبو د الشيخ الذي ‏بذل جهداً في متابعتنا كان الحافز والمشجع ‏الذي جعلنا نخوض غمار تلك التجربة في إعادة تفعيل ‏الوجبة الغذائية لرياض الأطفال. ‏





