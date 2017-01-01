وجاء ذلك من خلال عمل دراسة وافيه وشامله، تفاعلت معها كل إدارات رياض الاطفال بالمكلا، بما يخدم مصلحة اطفالنا الصحية، وقد تم تفعيل الوجبة الصحية في يوم الأربعاء 25 من أكتوبر 2017م تحت أشراف الأستاذ/ رينا فارع رئيسه قسم الأطفال بتربية مديرية المكلا. والتي كان لها جهود مضنية في إخراج العمل بالوجبة الغذائية الى حيز التنقيد، والذي لطالما ظل طوال سنوات عديدة في غياب تام.
في هذا السياق قالت/ الأستاذة رينا فارع رئيسه قسم رياض الأطفال بإدارة التربية والتعليم بالمكلا ان الوجبة التي يتم تقديمها تأتي للحفاظ على أطفالنا من الوجبات السريعة؛ ولطالما عان منها أطفالنا من الامراض المستعصية. وأوضحت الأستاذة رينا ان الوجبة الغذائية لا زالت في بداياتها بعد غياب طويل، فنحن بحاجة ماسه الى تفاعل الاهالي وانطباعاتهم عنها، وعلى استعداد في تلقي أراءهم واقتراحاتهم بصدر رحب، واستطردت الأستاذة رينا نحن لا نستغني عن الملاحظات والمقترحات التي تبديها إدارات رياض الأطفال والمربيات لإنجاح الوجبة الغذائية في رياض أطفال.
وأكدت الأستاذة رينا أهمية أن تتضمن الوجبة المدرسية اختيارات من كل من المجموعات الغذائية الآتية: البروتينات، البقول، ومنتجات الألبان. والنشويات والسكريات وأضافت ان الوجبة الغذائية. تتضمن عدة أنواع من مجموعة الفواكه والخضروات لأنها تحتوى على فيتامينات هامة، معادن، وألياف. وحاولنا توفير عصائر طبيعية 100%، حيث ركزنا على مسالة التنويع لكي لا يمل الاطفال وكذا راعينا اختلاف الاذواق.
وأشادت بدور مديرات رياض الأطفال لحسن إدارتهن في طريقة التوزيع والترتيب والعمل بجديه منقطعة النظير لإنجاح تفعيل الوجبة الغذائية، ومعبرة عن تقديرها وشكرها للمربيات وعلى طريقة تقديمهن للوجبة الصباحية بشكل منتظم، ومرتب. وأشارت الى تم التخطيط لهذا العمل منذ بداية العام الماضي، وطيلة تلك الشهور كان العمل جاري على قدم وساق لإظهار العمل لحجز الواقع.
وتابعت الأستاذ رينا فارع ان قيادة تربية المكلا ممثلة بمديرنا الأستاذ/ عبود عوض بن عبو د الشيخ الذي بذل جهداً في متابعتنا كان الحافز والمشجع الذي جعلنا نخوض غمار تلك التجربة في إعادة تفعيل الوجبة الغذائية لرياض الأطفال.