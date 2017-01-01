

ضمن متابعات مدير عام المديرية الاستاذ/ عبدالله علي التميمي لاحتياجات المديرية وبحسب توجيهات محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني، قام صباح الثلاثاء بزيارة لمكتب التربية والتعليم بالمكلا، حيث التقي مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الاستاذ/ جمال سالم عبدون واستعرض احتياجات المديرية بالجانب دعم التعليم بالمديرية والحفاظ علي استقرار العملية التعليمية

منها توجيهات المحافظ برفع الدراسات لمشاريع التوسعة لبناء ستة صفوف دراسية لكل مدرسة بثانويتي الصديق للبنين وللبنات وثلاثة صفوف لروضة 30 نوفمبر، كما اشار الاستاذ جمال عبدون علي دعم مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للمديرية، حيث افاد ان خلال زيارته للمديرية الاسبوع الماضي تم اعتماد اثاث لروضة 30 نوفمبر بقيمة نص مليون ريال يمني وتبني اقامة دورة تدربيبة للمعلمات الروضة وتستمر لمدة اسبوع وستبداء الاسبوع القادم، كما تم التوجيه برفع الدراسة للصيانة مدرسة قرية ثوبان،وبنفس السياق قام مدير عام المديرية بزيارة لمكتب الصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، حيث التقى بمدير عام الصندوق الاستاذ/ احمد محمد العطاس، وتم اطلاعه علي احتياجات المديرية وماتم انجازه بالفترة السابقة من خلال توجيهات المحافظ بزيادة رواتب العمال النظافة والميزانية التشغيلية ،والحاجة المديرية لتاسيس المشروع للنظافة بالمديرية اسوة بالمديريات الاخرى وتوفير معدات وسيارة للنظافة بحسب توجيهات المحافظ، حيث افاد العطاس بان الصندوق سيكون مسانداً للمديرية في متابعاتها بتاسيس مشروع النظافة واعتماد ادارة للصندوق بالمديرية...







