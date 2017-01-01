

في لقاء جمع بين مدير إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل الرائد عبدالله احمد لحمدي والاستاذ احمد سعيد بن حدب الجمحي مدير عام مديرية الريدة الشرقية وقصيعر لمناقشة الأوضاع الأمنية المختصة بجانب المخدرات وبحث سبل التعاون بين الطرفان.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرائد عبدالله أحمد لحمدي مدير إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل لمديرية الريدة الشرقية وقصيعر.



وأكدالرائد لحمدي مدير مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل على ضرورة التعاون بين إدارة مكافحة المخدرات والسلطة المحلية بالمديرية لمحاربة هذه الآفة والحد منها.



وأثناء الرائد لحمدي بدور إدارة أمن المديرية لوقوفها ومساعدتها لإدارة مكافحة المخدرات وتنفيذ بعض العمليات بهذا المجال.



وأوضح الأستاذ احمد الجمحي الأوضاع الأمنية بالمديرية وخاصة أوضاع المخدرات كونها منطقة حدودية تربط محافظتين.



وتوجه الأستاذ سعيد الجمحي بالشكر لإدارة مكافحة المخدرات ومنتسبيها لمبادرتهم بالبحث عن سبل التعاون بينهم.





