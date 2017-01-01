

افتتح اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية صباح امس الاربعاء 1 / 11 / 2017 م ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الحيوية في مدينتي الشحر والحامي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية .

وخلال زيارة المحافظ لمديرية الشحر لافتتاح ووضع حجر الأساس للمشاريع أشاد بمستوى العمل والنشاط الدؤوب من قبل السلطة المحلية بمديرية الشحر المتمثلة في المدير العام ونائبه ، موجه شكره للسلطة المحلية بالمديرية استحقت ان تكون نموذجا يحتذى به وفي مقدمة مديريات محافظة حضرموت .



ودشن في بداية زيارته المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني لمدينة الشحر مشروع تأهيل وتحسين الشوارع الرئيسية لمدينة الشحر الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية ـ فرع المكلا وبمساهمة من السلطة المحلية بمديرية الشحر بكلفة إجمالية 49500,000 ريال يمني . كما وضع المحافظ حجر الأساس لمشروع مجمع المرافق الخدمية بمدينة الحامي والذي يشمل مبنى السلطة بالحامي والأمن ومكاتب للعقار والأشغال ، إلى جانبه تدشين المحافظ لمشروع تأهيل وصيانة العيون وقنوات الري والبرك التجمعية في مدينة الحامي بكلفة إجمالية 25000,000 ريال يمني الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا قطاع الموروث الثقافي بآلية النقد مقابل العمل .



هذا وزار محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني نادي وحدة الحامي ووجه بإعادة تأهيل وصيانة أسقف نادي وحدة الحامي ، كما أطلع على سير العمل في مشروع حديقة الحامي والتي وجه بصرف مستحقات المشروع والتجهيز للمرحلة الثانية للحديقة . لتختتم زيارة المحافظ لمدينة الحامي بقص شريط افتتاح محطة الحامي التابعة لشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت وطاف بأقسامه وتعرف من القائمين على الخدمات التي ستقدمها محطة الحامي .



كان في استقبال ومرافقة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت في زيارته لمديرية الشحر كلا من المهندس أمين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر ونائبه الأستاذ مصبح العبد البحسني والأستاذ محمد سالم بن الشيخ أبو بكر مدير الإدارة المحلية بمركز الحامي والمقد والمهندس محمد الديلمي مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا والمهندس محمد عبدالكريم باجسير الضابط الفني المساعد لبرنامج النقد مقابل العمل والعقيد سالم عوض العوبثاني مدير أمن الشحر وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ والأعيان ومدراء المكاتب التنفيذية بمديرية الشحر .





