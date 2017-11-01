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باراس مستشارا لمكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت لشؤون الشركات التجارية
المكلا الخميس 02 /نوفمبر/2017 | 08:45
باراس مستشارا لمكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت لشؤون الشركات التجارية
المكلا/موقع محافظة حضرموت/عامر الجابري - الأربعاء 01/نوفمبر/2017
أصدر اللواء الركن /فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكريه الثانية قرار رقم (223) لسنة 2017م قضى بتكليف الأخ / عبدالله محمد ابوبكر باراس مستشارا لمكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت لشؤون الشركات التجارية.
كما الزم القرار كل الجهات الاعتماد.
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