باراس مستشارا لمكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت لشؤون الشركات التجارية
   
المكلا/موقع محافظة حضرموت/عامر الجابري - الأربعاء 01/نوفمبر/2017
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أصدر اللواء الركن /فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكريه الثانية قرار رقم (223) لسنة 2017م قضى بتكليف الأخ / عبدالله محمد ابوبكر باراس مستشارا لمكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت لشؤون الشركات التجارية.
كما الزم القرار كل الجهات الاعتماد.

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